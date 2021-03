vor 50 Min.

Unbekannter klaut Kennzeichen von Sattelzug in Dinkelscherben

Die Polizei sucht nach Zeugen, die beobachtet haben, wie ein Kennzeichen in Dinkelscherben geklaut wurde.

Das Kennzeichen eines Sattelzugs ist in Dinkelscherben geklaut worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das hintere Kennzeichen eines in der Siefenwanger Straße in Dinkelscherben abgestellten Sattelzugs geklaut. Laut Polizei öffnete der unbekannte Täter die Kennzeichenhalterung und entnahm das Kennzeichen. Zeugen sollen sich bei der Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900 melden. (kinp)

Themen folgen