09:45 Uhr

Unbekannter klaut Temperaturschreiber aus Auflieger in Gersthofen

Aus einem geparkten Auflieger ist ein Temperaturschreiber gestohlen worden. Nun ermittelt die Polizei.

Ein bislang unbekannter Täter hat einen Temperaturschreiber aus einem geparkten Auflieger gestohlen. Laut Polizei stand der Auflieger in der Zeit von Dienstag, 15.30 Uhr, bis Mittwoch, 14 Uhr, in der Gersthofer Henleinstraße. In dieser Zeit baute der Dieb den Temperaturschreiber aus, der sich am Kühlaggregat befindet. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 300 Euro. (kinp)

Themen folgen