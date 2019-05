11:47 Uhr

Unbekannter klaut aus Auto

Nach einem dreisten Diebstahl in Gersthofen sucht die Polizei den Täter.

An Dreistigkeit kaum zu überbieten war ein Diebstahl in Gersthofen.

Dreister Geldbeuteldiebstahl in Gersthofen: Während eine 57-Jährige am Samstag gegen 17.10 Uhr ihre Einkäufe im Kofferraum verstaute, öffnete nach Angaben der Polizei ein unbekannter Mann die Fahrertür und entwendete den dort abgelegten Geldbeutel. Der Mann konnte auf dem Parkplatz eines Discounters in der Senefelder Straße nur noch beim Verschwinden zwischen Büschen wahrgenommen werden.

Polizei erbittet Hinweise

Eine sofortige Fahndung blieb bislang ergebnislos. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (lig)

