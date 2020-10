11:00 Uhr

Unbekannter lockert Radmuttern an Auto in Deubach

Die Radmuttern eines Autos in Deubach sind von einem Unbekannten gelockert worden. Das bemerkt der Fahrer des Wagens zum Glück noch rechtzeitig.

An einem Auto in Deubach lockerte ein bislang unbekannter Täter die Radmuttern. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Freitag und Montag. Gelockert wurden die Radmuttern am linken Vorderrad eines Wagens, der in der Deubacher Herman-Löns-Straße abgestellt war.

Polizei Zusmarshausen sucht nach Hinweisen

Als sich die Geschädigte am Montagmorgen in ihren Pkw setzte und losfuhr, nahm sie ein rumpelndes Geräusch und ein vibrierendes Lenkrad war. Je nach Geschwindigkeit wurde das Geräusch lauter oder leiser. Am Nachmittag des gleichen Tages wurde in der Werkstatt die Lockerung von Radmuttern vorne links festgestellt.

Ein konkreter Tatverdacht konnte nicht geäußert werden. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0. (kinp)

