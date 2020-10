vor 48 Min.

Unbekannter rammt in Fischach ein Auto und fährt davon

Einen teuren Schaden verursacht ein unbekannter Autofahrer in Fischach, der ein Auto rammt und dann davonfährt.

Von Gunter Oley

Auf dem Parkplatz der Gaststätte Feuerwerk in der Buschelbergstraße in Fischach ist am Sonntagabend ein geparkter Mercedes A200 beschädigt worden. Ein anderes Auto rammte das abgestellte Fahrzeug zwischen 19 und 23.15 Uhr an der linken hinteren Seite.

Der Unfallverursacher fuhr weg, ohne sich bei der Polizei zu melden oder sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Zusmarshausen nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen.

Themen folgen