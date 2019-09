10:55 Uhr

Unbekannter ritzt Ausdruck in Auto

Kratzer hinterließ ein Unbekannter in einem Auto in Nordendorf.

Die Hintergründe sind unklar: Einen Ausdruck ritzte in Nordendorf ein Unbekannter in ein Auto.

Laut Polizei benutzte der Unbekannter einen spitzen Gegenstand, um dann die rechte Fahrerseite zu beschädigen. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Der Wagen stand in einem Hofraum an der Herdenstraße in Nordendorf. (mcz)

