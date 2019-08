vor 24 Min.

Unbekannter schießt in Gersthofen auf Fenster

Vermutlich mit einem Luftgewehr wurden Löcher in Rollläden im Bereich der Westerwaldstraße in Gersthofen geschossen.

Die Polizei sucht nach einem Luftgewehrschützen, der in der Westerwaldstraße Rollläden ins Visier genommen hat.

Wer schießt mit dem Luftgewehr auf Rollläden? Vermutlich mit einem Luftgewehr wurden Löcher in Rollläden im Bereich der Westerwaldstraße in Gersthofen geschossen. Ein Mann stellte am Dienstag entsprechende Schäden fest. Der 50-Jährige beziffert den Schaden auf rund 2000 Euro.

Die Polizei Gersthofen fragt jetzt, wer im vergangenen halben Jahr verdächtige Beobachtungen gemacht beziehungsweise verdächtige Geräusche im Bereich Westerwaldstraße gehört hat. Ein genauerer Tatzeitraum lässt sich laut Polizei nicht eingrenzen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (mcz)

