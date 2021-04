Unbekannter schlägt gegen Autoscheibe in Gersthofen

Die Windschutzscheibe eines in Gersthofen abgestellten Autos wird von einem Unbekannten beschädigt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein Unbekannter hat laut Polizei mit einem spitzen Gegenstand gegen die Windschutzscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen. Der Wagen eines 44-Jährigen stand am Mittwoch zwischen 5.45 und 15.20 Uhr in der Frankfurter Straße (GVZ) in Gersthofen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 150 Euro. Hinweise nehmen die Beamten in Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810 entgegen. (kinp)