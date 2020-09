09:47 Uhr

Unbekannter schlägt in Zusmarshausen Autoheckscheibe ein

Ein unbekannter Täter hat in Zusmarshausen die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen. Sein Tatwerkzeug, eine Eisenstange, lässt er am Tatort zurück. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat die Heckscheibe eines Autos in Zusmarshausen vermutlich mit einer Eisenstange eingeschlagen. Laut Polizei stand der Wagen, ein blauer Ford, am Samstag zwischen 15 und 17.15 Uhr in der Zusmarshauser Zusamstraße. Die Eisenstange ließ der mutmaßliche Täter am Tatort zurück.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 200 Euro. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet unter der Telefonnummer 08291/18 90-0 um Hinweise. (kinp)

