17:00 Uhr

Unbekannter setzt Müllcontainer in Stadtbergen in Brand

Großen Sachschaden verursacht ein Unbekannter, der mehrere Müllcontainer in Stadtbergen in Brand setzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter setzten Müllcontainer in Stadtbergen in Brand. Laut Polizei fingen am Sonntagabend gegen 18 Uhr vier Container, die neben der Abfahrt einer Tiefgarage in der Ulmer Straße auf Höhe der 240er-Hausnummern standen, Feuer. Die Tonnen brannten vollständig ab und verursachten einen Schaden an der Baustruktur der Tiefgarage. Die Tiefgarage musste vorsorglich gesperrt werden, bis das genaue Ausmaß des Schadens, der bei etwa 15.000 Euro liegen dürfte, eingeschätzt werden kann. Hinweise bitte an die Polizei in Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (kinp)

