Unbekannter stiehlt 13 Kakteen aus Vorgarten

Ein unbekannter Täter stahl in Meitingen 13 Kakteen.

Eine kratzbürstige Vorliebe legte ein unbekannter Dieb in Meitingen an den Tag. Er entwendete mehrere Kakteen.

Im Vorgarten des Betreuten Wohnens Am Laubenbach in Meitingen wurden der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 13 Kakteen entwendet. Die von dem unbekannten Täter verwendeten Lederhandschuhe wurden am Tatort zurückgelassen. Der Diebstahlschaden beträgt laut Polizei 80 Euro. (lig)

