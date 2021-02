11:29 Uhr

Unbekannter stiehlt Fahrradakku aus Keller in Gersthofen

Den Akku eines E-Bikes hat ein Unbekannter aus dem Keller eines Gersthofer Mehrfamilienhauses geklaut.

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Gersthofer Sportallee ist der Akku eines E-Bikes gestohlen worden. Laut Polizei brach der Täter in der Zeit zwischen Freitag, 16. Oktober und Freitag, 5. Februar, in den Keller ein. Dort hebelte er das Schloss des E-Bikes auf und entwendete den Akku. Das Rad gehört einem 75-Jährigen. Den Schaden am Schloss schätzt die Polizei auf rund 100 Euro, der Akku hat einen Wert von rund 400 Euro. (kinp)

