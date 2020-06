09:27 Uhr

Unbekannter stiehlt Holzfigur in Form eines Polizisten in Kühlenthal

Die Polizei Gersthofen sucht nach einem unbekannten Täter, der eine Holzfigur in Form eines Polizisten geklaut hat.

Was der unbekannter Täter damit vorhatte, ist nicht bekannt. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

Eine Sperrholfigur in Form eines Polizisten ist in der Nacht von Freitag auf Samstag am Ortseingang von Kühlenthal zerstört worden. Laut Polizei riss der bislang unbekannte Täter die Figur ab und nahm sie mit.

Polizei Gersthofen bittet um Zeugenhinweise

Die Gemeinde Kühlenthal schätzt den Schaden auf etwa 150 Euro. Die Polizei Gersthofen bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 0821/323-1810. (kinp)

