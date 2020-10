16.10.2020

Unbekannter stiehlt Kennzeichen von Auto in Gersthofen

Die Kennzeichen eines in Gersthofen abgestellten Autos sind gestohlen worden, meldet die Polizei.

Ein bislang unbekannter Täter stiehlt die Kennzeichen eines in Gersthofen abgestellten Autos. Die Polizei ermittelt.

Die Kennzeichen eines in Gersthofen abgestellten Autos seien in der Zeit von Dienstag bis Mittwoch gestohlen worden, meldet die Polizei. Demnach entwendete der Dieb beide Kennzeichen des Wagens. Dieser stand auf einem Betriebsgelände in der Gersthofer Röntgenstraße. (kinp)

