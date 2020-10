10:30 Uhr

Unbekannter stiehlt Trompete eines 13-Jährigen in Diedorf

Ein 13-Jähriger vergisst seine Trompete am Diedorfer Bahnhof. Als er zurückkommt, ist das Instrument verschwunden.

Die Trompete eines 13-Jährigen ist von einem bislang unbekannten Täter gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, ließ der Jugendliche sein Instrument bereits am Mittwoch gegen 15 Uhr aus Versehen am Diedorfer Bahnhof stehen. Beim Einsteigen in den Zug in Richtung Dinkelscherben bemerkte er zu spät, dass er seinen Instrumentenkoffer mit Trompete im Gesamtwert von 500 Euro am Bahnsteig vergessen hatte.

Polizei Zusmarshausen sucht nach Zeugen

Als er nach dem Ausstieg in Gessertshausen mit seiner Mutter sofort wieder zurück nach Diedorf fuhr, war gegen 16.15 Uhr der Koffer samt Trompete bereits von einem Unbekannten gestohlen worden. Nun erbittet die Polizei Zusmarshausen Hinweise, Telefon 08291/1890-0. (kinp)

