11:50 Uhr

Unbekannter stiehlt in Neusäß 280 Liter Diesel aus Lkw-Tank

Der Tank eines in Neusäß abgestellten Lastwagens wird von einem Unbekannten angezapft. 280 Liter Diesel werden gestohlen.

280 Liter Diesel sind aus einem in Neusäß abgestellten Lastwagen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Tank des in der Nürnberger Straße abgestellten Fahrzeugs in der Zeit vom 7. bis 12. Oktober angezapft. Der Tankdeckel des Lasters wurde aufgebrochen. Der Sachschaden liegt bei etwa 50 Euro, der Diesel hatte einen Wert von rund 350 Euro.

Die Polizei Gersthofen erbittet Hinweise unter Telefon 0821/323-1810 (kinp)

Themen folgen