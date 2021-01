vor 18 Min.

Unbekannter stiehlt in Täfertingen die Kennzeichen von einem Auto

An einem Fahrzeug am Trentiner Ring werden von einem Unbekannten beide Nummernschilder gestohlen.

An einem Fahrzeug am Trentiner Ring in Täfertingen werden von einem Unbekannten beide Nummernschilder gestohlen. Auch eine Beule bleibt an dem Auto zurück.

Auf das Fahrzeug eines 38-Jährigen hat es ein Unbekannter in Täfertingen abgesehen gehabt. Der Wagen stand zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag. 14.45 Uhr, am Trentiner Ring.

In dieser Zeit entwendete der Unbekannte beide Kennzeichen vom Fahrzeug. Zudem dellte er laut Polizei am Wagen eine Schiebetür ein. Der Gesamtschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. (thia)

