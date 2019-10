vor 6 Min.

Unbekannter touchiert geparktes Auto und flüchtet

Nach einem Crash machte sich der Unfallverursacher in Fischach aus dem Staub.

Eine Verkehrsunfallflucht in Fischach meldet die Polizei: Am Samstag, 26. Oktober, parkte eine 51-Jährige ihr Auto von 10.45 bis 11.15 Uhr in der Hauptstraße in Fischach. In diesem Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter Fahrer die Fahrerseite des Auto. Dadurch brach am geparkten Fahrzeug der linke Außenspiegel ab und die Fahrerseite wurde verkratzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Der Schaden beträgt circa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen zu melden unter der Telefonnummer 08291/18900. (lig)

Themen folgen