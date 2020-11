vor 31 Min.

Unbekannter tritt in Neusäß am Auto den Außenspiegel ab

Ein Unbekannter hat am Wochenende ein Auto in Neusäß beschädigt.

Auf den Außenspiegel an einem geparkten Auto hat es ein Unbekannter abgesehen. Durch den Tritt wird der Spiegel abgerissen.

Ein Unbekannter hat am Wochenende ein Auto in Neusäß beschädigt. Der Täter trat in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Bürgermeister-Kaifer-Straße an einem geparkten Auto den rechten Außenspiegel ab.

Die Polizei beziffert den Schaden am Auto auf rund 300 Euro. Hinweise an die Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

