Unbekannter vernichtet erneut Bienenvölker

In Langerringen verenden nach einem Anschlag sechs Bienenvölker. Es ist nicht das erste Mal, dass im Augsburger Land ganze Völker zerstört werden.

Von Matthias Schalla

Nach dem großen Erfolg des Volksbegehrens für mehr Artenschutz, schlägt auch im Augsburger Land das Herz für Bienen deutlich kräftiger. Blühwiesen werden angelegt und verpachtet und auch im eigenen Garten wird immer umweltbewusster gearbeitet. In Langerringen hat ein Unbekannter jedoch genau das Gegenteil im Sinn.

Nach Auskunft der Polizei hat der Täter am Dienstag zwischen 10 und 11 Uhr in der Schwabmühlhauser Straße eine ölige nicht näher bekannte Substanz in die Bienenstöcke gespritzt. Fachleute gehen davon aus, dass alle sechs Bienenvölker vermutlich komplett absterben werden. Und dies ist nicht zum ersten Mal passiert.

Damals wurden vier Bienenvölker abgetötet

Ein ähnlicher Fall ereignete sich bereits am 29. Juni 2018 an den gleichen Bienenstöcken. Damals wurden vier Bienenvölker abgetötet. Und nur wenige Tage zuvor stellte ein Hobby-Imker in Gennach mit Entsetzen fest, dass seine Bienenstöcke mutwillig umgeworfen und dabei beschädigt worden waren. Der 20-Jährige hatte gemeinsam mit seinem Bruder und einem weiteren Freund aus Gennach vor zwei Jahren mit der Imkerei begonnen und besaß mittlerweile 16 Völkern. Von den Einwohner bekam das Projekt nur Zustimmung. Sie sagten, dass nun Kirsch-, Birnen- und Apfelbäume in einem Ausmaß erblühen, wie es seit vielen Jahren nicht der Fall war.

Bei den Zerstörungen handelt es offenbar nicht um einen Einzeltäter. Auch nördlich des Augsburger Lands ist es vor einigen Monaten zu einer sinnlosen Verwüstung gekommen. Im Buttenwiesener Ortsteil Lauterbach hatte ein Täter aus einem Grundstück hinterhalb der dortigen Tennisanlage aus einer Bienenzucht neun Bienenvölker samt Beuten und Imkerwerkzeug entwendet, so die Polizei. Zudem warf er zehn Bienenvölker um, die bei den niedrigen Temperaturen eingingen. Schließlich wurden auch vier Beutedeckel eingetreten.

Bei 20 Bienenkästen die Deckel geöffnet

Tragisch endete auch die vermeintliche Rettungsaktion einer verwirrten Frau in Gersthofen. Sie hatte im Winter bei 20 Bienenkästen die Deckel geöffnet und einen Spalt weit nach vorne verschoben. Frost und Feuchtigkeit konnten so ungehindert in die Kästen eindringen, woraufhin mindestens ein Bienenvolk starb.

Eine Anwohnerin hatte eine auffallend gekleidete Frau bei der Tat beobachtet und daraufhin angesprochen. Offenbar kehrte sie an den folgenden Tagen zurück und öffnete die anderen Deckel. Anhand der Beschreibung der Frau fiel der Verdacht schnell auf eine Frau aus Gersthofen, die der Polizei bekannt ist. Gegenüber den Beamten erklärte sie: Sie wollte dafür sorgen, dass die Bienen etwas zu trinken bekämen und sich frei bewegen könnten.

Ein Bußgeld bis zu insgesamt 50.000 Euro ist vorgesehen

Mit Lausbubenstreichen haben die Taten jedoch alle nichts zu tun. Schließlich handelt es sich bei den e Bienen um gesetzlich geschützte Tiere. Für das Fangen, Verletzen oder Töten von Wildbienen, sowie für die Beschädigung oder Zerstörung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten sieht das Naturschutzgesetz ein Bußgeld bis zu insgesamt 50.000 Euro vor.

