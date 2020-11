vor 48 Min.

Unbekannter versucht in Ottmarshausen vergeblich einen Roller zu stehlen

Ein Unbekannter wollte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Ottmarshausen einen Roller stehlen. Weit ist er aber nicht gekommen.

Der Dieb schiebt den Roller zunächst mit Erfolg von dem Anwesen. Doch er hat Pech und muss nach einigen Metern sein Vorhaben wieder aufgeben.

Dieser Diebstahl ist gründlich misslungen. Ein Unbekannter wollte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Ottmarshausen einen Roller stehlen. Weit ist er aber nicht gekommen.

Elektronik des Rollers war defekt

Der Roller stand auf einem Anwesen an der Holzbachstraße. Heimlich schob der Dieb den Roller davon und als er sich einige hundert Meter vom Tatort entfernt hatte, wollte er das Zweirad laut Polizei vermutlich kurzschließen und wegfahren. Sein Pech war jedoch, dass die Elektronik des Rollers defekt war. Kurzerhand ließ er den Roller an der Leonhard-Hüttenhofer-Straße stehen und suchte das Weite. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

