vor 45 Min.

Unbekannter will in Neukirchen zwei Autowracks anzünden

Mit von Benzin durchtränkten Holzklötzchen zündelt im Ortsteil Neukirchen ein Brandstifter am 1. Mai. Doch der Geschädigte reagiert geistesgegenwärtig.

Feuer gelegt hat ein Unbekannter am 1. Mai an zwei Autowracks in Neukirchen. Der Täter legte laut Polizei irgendwann zwischen Mitternacht und 3.30 Uhr zwei mit Benzin durchtränkte Holzklötze auf die Reifen der Fahrzeuge und zündete sie an.

Brennende Autowracks in Neukirchen: Anwohner kann Brand löschen

Der Geschädigte, der in der Straße am Ziegelstadel wohnt, bemerkte das Feuer und löschte den Brand mittels eines Gartenschlauches. Der Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Hinweise an die Polizei in Gersthofen, Telefon 0821/323-1810. (thia)

