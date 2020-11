vor 8 Min.

Unbekannter wirft bei Meitingen Steine auf die B2

Einen lebensgefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr hat es am Freitag auf der B2 bei Meitingen gegeben.

Eine 22-jährige Frau ist im Auto in Richtung Augsburg unterwegs. Plötzlich bemerkt sie mehrere Einschläge an der Windschutzscheibe.

Passiert ist der Vorfall am Freitag gegen 17 Uhr, und zwar etwa 250 Meter hinter der Anschlussstelle Meitingen-West. Die Frau bemerkte plötzlich mehrere Einschläge an der Windschutzscheibe. Es handelte sich nach Auskunft der Polizei um Steine, die ein Unbekannter neben der Fahrbahn auf das fahrende Auto geworfen hatte. Der Schaden an der Windschutzscheibe beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei Gersthofen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen unbekannt. (thia)

Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323 -1810 .

