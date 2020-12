13:00 Uhr

Unbekannter zerkratzt Auto in Aystetten

Der Wagen eines 84-Jährigen ist in den vergangenen Tagen von einem Unbekannten zerkratzt worden.

Vom Heck bis zur Front ist der Wagen eines 84-Jährigen in Aystetten zerkratzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stand das Auto in der Zeit von vergangenem Montag bis Mittwoch in der Straße An der Steig in Aystetten. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 1500 Euro. (kinp)

