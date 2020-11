12:00 Uhr

Unbekannter zerkratzt Auto in Gablingen

Ein in der Gablinger Herbststraße abgestelltes Auto ist von einem bislang unbekannten Täter zerkratzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Montag zwischen 12.30 und 15.45 Uhr. In dieser Zeit wurden die Türen der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hierdurch verursachte er einen Schaden von ca. 2500 Euro, schätzt die Polizei. Hinweise werden unter Telefon 0821/323-1810 erbeten. (kinp)

