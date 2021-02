vor 32 Min.

Unbekannter zerkratzt Auto in Gersthofen

Die Polizei sucht nach Hinweisen, nachdem ein geparktes Auto in Gersthofen zerkratzt wurde.

Ein in Gersthofen geparktes Auto ist von einem Unbekannten zerkratzt worden. Laut Polizei stand der Wagen eines 58-Jährigen in der Zeit zwischen Donnerstag und Samstag an der Chemnitzer Straße. In diesem Zeitraum zerkratzte der Täter das Fahrzeug an drei Stellen. Der Besitzer schätzt den Schaden auf ca. 700 Euro. (kinp)

Themen folgen