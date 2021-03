vor 32 Min.

Unbekannter zerkratzt Auto in Steppach

Ein in Steppach geparktes Auto wird von einem Unbekannten zerkratzt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein Auto in Steppach ist am Montag zwischen 12.30 und 13.45 Uhr von einem Unbekannten zerkratzt worden. In dieser Zeit stand der Wagen laut Polizei in der Stadtberger Straße im Neusässer Ortsteil Steppach. Beschädigt wurde die linke Fahrzeugseite des Autos mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 1000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (kinp)

