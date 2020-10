09:00 Uhr

Unbekannter zerkratzt Auto in Thierhaupten

Ein in Thierhaupten geparktes Auto ist am Sonntag von einem bislang unbekannten Täter beschädigt worden.

Die Polizei sucht nach einem bislang unbenannten Täter, der ein Auto in Thierhaupten zerkratzt hat.

Ein in Thierhaupten geparktes Auto ist am Sonntag von einem bislang unbekannten Täter zerkratzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stand der Wagen zwischen 15.30 und 16.30 Uhr östlich des Lechs an der Staatsstraße 2045. In dieser Zeit zerkratzte der Täter das Auto mit einem spitzen Gegenstand an beiden Seiten.

Polizei Gersthofen sucht nach Zeugen

Die Beamten schätzten den Sachschaden auf rund 5000 Euro. Die Polizei Gersthofen fragt, wer zum Tatzeitpunkt an dem Parkplatz Verdächtiges beobachtete. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (kinp)

