vor 17 Min.

Unbekannter zerkratzt Autoscheiben in Stadtbergen

Mit einem spitzen Gegenstand machte sich ein Unbekannter in Stadtbergen an einem blauen Opel Astra zu schaffen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Mit einem spitzen Gegenstand macht sich der Täter an einem blauen Opel Astra zu schaffen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein blauer Opel Astra ist am Wochenende in Stadtbergen von einem Unbekannten beschädigt worden. Der Wagen war von Samstag, 17.30 Uhr, bis Sonntag, 13.30 Uhr, „Beim Schlaugraben“ geparkt.

In diesem Zeitraum hat der Täter die Scheiben an der rechten Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Dem Besitzer entstand dadurch laut Polizei ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323 2610 entgegen. (thia)

Themen folgen