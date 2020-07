11:05 Uhr

Unbekannter zerkratzt Motorradkoffer in Neusäß

Rund 200 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter an einem Motorrad in Neusäß.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Das Motorrad stand in der Neusässer Lohwaldstraße.

Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte ein Unbekannter den Motorradkoffer eines Leichtkraftrads. Laut Polizei war das Fahrzeug in der Zeit von 3. Juli bis 7. Juli in der Lohwaldstraße abgestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Polizei Gersthofen sucht nach Zeugen

Nun sucht die Polizei Gersthofen nach Zeugen. Hinweise werden unter Telefon 0821/323-1810 entgegenkommen. (kinp)

