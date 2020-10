10:47 Uhr

Unbekannter zerkratzt Seite von Auto

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstagan einem in einer Hofeinfahrt eines Hauses abgestellten Wagens in Diedorf die linke Seite verkratzt.

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag, 23. Oktober, ab 19 Uhr, bis Samstag, 24. Oktober, 9.30 Uhr, an einem in einer Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses abgestellten Wagens in der Pestalozzistraße in Diedorf die linke Fahrzeugseite verkratzt. Der Schaden beträgt etwa 2500 Euro, teilt die Polizei mit. Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht. (jah)

