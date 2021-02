10:44 Uhr

Unbekannter zerkratzt in Meitingen erneut Autos

Schon wieder schägt ein Unbekannter in Meitingen zu und zerkratzt Autos. Der Sachschaden beläuft sich bereits auf mehrere tausend Euros.

Erneut hat ein Unbekannter in Meitingen in der Ratiborer Straße Autos zerkratzt. Diesmal wurden zwei Fahrzeuge einer Familie beschädigt.

Passiert ist die Tat nach Auskunft der Polizei in der vergangenen Woche in Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die beiden Autos der Familie waren in der Ratiborer Straße am Fahrbahnrand geparkt. Die Beschädigungen befanden sich an der linken Fahrzeugseite. Der Gesamtschaden beträgt rund 3500 Euro. Eine weitere Sachbeschädigung in Form von Kratzern hat es zudem von Samstag auf Sonntag. Hier zerkratzte der Unbekannte ebenfalls die linke Fahrzeugseite massiv. Der Schaden beträgt etwa 4000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei entgegen

Im Bereich von Adolf-Kolping-Ring und Triebweg wurden zuvor schon mehrere Autos zerkratzt. Die Polizei Gersthofen nimmt unter der Telefonnummer 0821/323-1810 Hinweise entgegen. thia)

