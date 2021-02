vor 32 Min.

Unbekannter zerkratzt in Nordendorf ein Auto

Mit einem spitzen Gegenstand wird in Nordendorf das Fahrzeug eines 32-Jährigen an mehreren Stellen zerkratzt. Das Auto stand an der Bahnhofstraße.

Ein geparktes Auto hat ein Unbekannter auf einem Parkplatz an der Bahnhofstr.aße in Nordendorf zerkratzt. Das Fahrzeug stand laut Polizei auf Höhe der Sattlerstraße.

Genau eingrenzen lässt sich die Tatzeit laut Polizei allerdings nicht. Der 32-jährige Besitzer hatte sein Fahrzeug von Freitag, 17.30 Uhr, und Montag, 9 Uhr, an der Bahnhofstraße geparkt. In diesem Zeitraum wurde das Auto mehrfach an unterschiedlichen Stellen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.. Hinweise an die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

