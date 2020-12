vor 18 Min.

Unbekannter zersticht Reifen eines Autos in Diedorf

Die Reifen eines in Diedorf geparkten Wagens sind von einem Unbekannten zerstochen worden.

Die Reifen eines geparkten Fiat Fiorino sind von einem Unbekannten in Diedorf zerstochen worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein Unbekannter hat offenbar die Reifen eines geparkten Fiat Fiorino in Dierdorf zerstochen. Laut Polizei stand der Wagen in der Zeit vom 7. bis 8. Dezember in der Schmutterstraße auf Höhe der Hausnummer 6. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Zeugen für diesen Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900 zu melden. (kinp)

