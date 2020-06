vor 17 Min.

Unbekannter zieht Reifenspuren in Grünfläche

Es sollte eine schöne Grünfläche beim Gablinger Baggersee sein. Doch ein Unbekannter nahm das offenbar nicht ernst.

Die Gemeinde Gablingen säte am Parkplatz des Baggersees eine Grünfläche an. Am Dienstag wurde festgestellt, dass ein Unbekannter mit seinem Auto in der angesäten Fläche seine Runden drehte. Dies muss nach Angaben der Polizei bereits am Montag passiert sein. Hierdurch entstand der Gemeinde ein Schaden, dessen Höhe noch nicht beziffert werden kann. Hinweise zu diesem Vorfall erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (lig)

