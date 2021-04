vor 47 Min.

Unbekannter zündet in Neusäß Äste neben einem Baum an

Zweige neben einem Baum hat ein Unbekannter am Sonntagabend in Neusäß angezündet.

Als die Feuerwehr eintrifft, steht das Geäst auf der Grünfläche an der Siemensstraße schon in Vollbrand. Ein Fußgänger hatte am Sonntagabend das Feuer bemerkt.

Zweige neben einem Baum hat ein Unbekannter am Sonntagabend in Neusäß angezündet. Als die Feuerwehr anrückt, steht das Geäst bereits in Vollbrand. Bemerkt hatte den Brand auf einer Grünfläche an der Siemensstraße ein Passant gegen 22.45 Uhr. Die Feuerwehr Neusäß konnte die lichterloh brennenden Äste jedoch schnell löschen. Es entstand laut Polizei ein Schaden von rund 150 Euro. (thia)

