Unbewohntes Haus in Stadtbergen wird von Dieb heimgesucht

Aus einem Reihenhaus in Stadtbergen, das gerade renoviert wird, hat ein Einbrecher elektrische Arbeitsmaschinen gestohlen.

Von Gunter Oley

Nachdem in den vergangenen Tagen in der Region Diebe mehrfach aus Transportfahrzeugen von Bauunternehmen elektrische Arbeitsmaschinen gestohlen haben, war diesmal ein Haus in Stadtbergen das Ziel eines bislang unbekannten Diebes.

Nach Angaben der Polizei drang der Täter im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17.45 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, in ein Reihenmittelhaus im Ahornweg in Stadtbergen ein. Dieses wird derzeit renoviert und ist daher nicht bewohnt. Der Unbekannte erbeutete mehrere elektrische Arbeitsmaschinen. Sie haben insgesamt einen Wert von mehr als 1000 Euro.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

