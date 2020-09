16:11 Uhr

Unerlaubte Kontrolle: Aggressiver Autofahrer hält Fahrerin an

Auf der alten B2 zwischen Langweid und Meitingen ging es einem Autofahrer zu langsam. Das nahm er zum Anlass, eine Fahrerin zu bedrängen und zu nötigen.

Auf der alten B2 (Kreisstraße A29) zwischen Langweid und Meitingen kam es am Freitag kurz vor 12 Uhr zu einem Zwischenfall. Der Fahrer eines Pick-ups habe eine Autofahrerin massiv bedrängt, teilt die Polizei mit. Im Anschluss überholte der Pick-up-Fahrer die Frau und bremste sie fast bis zum Stillstand aus. Die Autofahrerin konnte nur knapp einen Zusammenstoß vermeiden. Autofahrer hinter ihr mussten ebenfalls stark abbremsen.

Aggressiver Autofahrer: Mann hält Fahrerin in Meitingen an

Kurze Zeit später hielt der aggressive Autofahrer die Frau in Meitingen im Bereich Schloßstraße/Römerstraße an und führte eine unerlaubte Kontrolle durch. Grund war seiner Meinung nach, dass die Frau im Bereich der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h, auf Höhe Herbertshofen, zu langsam gefahren sei. Die Frau hat Anzeige erstattet. Es wird gebeten, dass Zeugen sich bei der Polizei Gersthofen, Telefon 0821/323-1810, melden. Den Fahrer des Pick-ups erwartet eine Strafanzeige wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (kar)

