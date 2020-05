07:56 Uhr

Unfälle am Donnerstag:Fahrradfahrer stürzt in Bach und stirbt

In der Nacht zum Freitag ist ein Fahrradfahrer bei Ehingen im nördlichen Landkreis Augsburg in einen Bach gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Das war aber nicht der einzige schwere Unfall, der sich am Donnerstag ereignete.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in der Nacht zu Freitag mit seinem Fahrrad nach Nordendorf unterwegs. Dabei kam der 51-Jährige vom Radweg ab und stürzte in den Bach. Dort wurde er den Angaben zufolge von seiner Ehefrau gefunden, die nach ihrem Mann gesucht hatte.

Warum der Mann die Kontrolle über sein Rad verlor und ob er durch den Sturz ums Leben kam oder in dem Bach ertrank, war zunächst unklar.

Schwer verletzter Radfahrer bei Biburg

Weil er auf einen Helm verzichtet hatte, zog ein Radfahrer sich ein Schädelhirntrauma zu. Am Donnerstag um 20.35 Uhr kam der Radfahrer kurz nach dem Biburger Ortsausgang vom Radweg auf eine Kiesfläche ab. Weil er ruckartig lenkte, stürzte er und fiel mit dem Gesicht auf die Fahrbahn. Er zog sich, neben dem Schädelhirntrauma, diverse Prellungen und Verletzungen am Gesicht zu. Der 51-Jährige wurde in die Uniklinik Augsburg eingeliefert.

Gabelstapler verletzt Radfahrer bei Hennhofen

Am Donnerstag gegen 11.28 Uhr wurde ein Gabelstapler einem anderen Radfahrer zum Verhängnis. Der Gabelstaplerfahrer wollte vom Grundstück "Am Riedl" auf einen Feldweg fahren. Dort kam ihm ein Radfahrer entgegen, dem er Vorfahrt gewähren wollte. Er hielt an, doch seine Gabel ragte etwa 25 cm auf den Feldweg hinaus. Der Radfahrer blieb daran hängen und stürzte. Er zog sich mehrere Prellungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg eingeflogen.

(AZ)

