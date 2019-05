vor 19 Min.

Unfälle auf A8 und B2: Pendler brauchen wieder starke Nerven

Ob Auto oder Bahn: Viele standen gestern im Stau. Der nächste steht schon an.

Berufspendler brauchten gestern im nördlichen und westlichen Landkreis wieder jede Menge Geduld und starke Nerven. Auf den Bahnstrecken sorgte ein Oberleitungsschaden für Zugausfälle und Verspätungen, auf den wichtigsten Straßen, A8 und B2, sorgten Unfälle für Staus. Die schlechte Nachricht: Das ist es für diese Woche noch lange nicht gewesen.

450 Liter Diesel laufen auf der B2 aus

Der Unfall eines Lastwagens kurz vor Nordendorf wird die Behörden noch eine Weile beschäftigen. Aus dem umgekippten Lastwagen flossen am Montagmorgen rund 450 Liter Diesel in den Boden neben der Bundesstraße. Geringe Mengen des Kraftstoffs gelangten laut Wasserwirtschaftsamt in das Grundwasser. Ein Bagger trug bis zum Montagabend rund 40 Kubikmeter Erdreich ab. Die Arbeiten gingen am Dienstagvormittag weiter. Als Vorsichtsmaßnahme ließen die Behörden neben der B2 zwei Brunnen aus Schachtringen erstellen. Das Grundwasser, das sich darin sammelt, soll zufolge ein bis zwei Wochen lang in regelmäßigen Abständen überprüft werden.

Bis der abgegrabene Boden durch neues Material verfüllt wurde, war am Dienstag weiterhin eine Fahrspur in Richtung Augsburg gesperrt, was erneut zu Verkehrsbehinderungen führte. Bereits am Montag war die B2 teilweise völlig blockiert gewesen, nachdem dort ein Laster nach einem Reifenplatzer umgestürzt war. Tausende Stahlteile blockierten die Straße. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 60000 Euro, der Fahrer verletzte sich leicht.

A8: Unfall zwischen Neusäß und Adelsried

Geduld benötigten Autofahrer am Dienstagmorgen auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart: Zwischen Neusäß und Adelsried wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt, um einen Autotransporter wieder auf die Betonpiste bringen zu können. Der Laster aus Slowenien hatte acht Fahrzeuge Huckepack. Entsprechend hoch war das Gewicht des Transporters, der in der Nacht gegen zwei Uhr rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Vermutlich war der 24-jährige Fahrer auf der nassen Fahrbahn zu schnell unterwegs gewesen. Laut Polizei streifte das Schwergewicht einen Leitpfosten sowie eine Kilometertafel und kam dann im Grünstreifen zum Stehen. Der 24-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Er musste eine Sicherheitsleistung in niedriger dreistelliger Höhe leisten. Aus dem Morast gezogen werden konnte der Autotransporter erst am Vormittag.

B2-Baustelle sorgt für Stau

Mit schweren Verkehrsbehinderungen auf der B2 bei Gersthofen ist auch am kommenden Freitag zu rechen. Wie das Staatliche Bauamt am Dienstag mitteilte, werden am Brückentag die Arbeiten für den Einbau von Flüsterasphalt zwischen den Anschlussstellen Bergstraße und Gersthofen Nord in Fahrtrichtung Augsburg fortgesetzt. Die B2 ist bis Montag, 3. Juni, um 6 Uhr morgens halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird auf die Gegenfahrbahn umgeleitet. Es steht für jede Fahrtrichtung jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Zudem ist die Ausfahrt Gersthofen Nord bis Dienstag teilweise gesperrt. Das Bauamt empfiehlt, den Baustellen-Bereich großräumig zu umfahren.

Wie kann die B2 entlastet werden?

Innerhalb eines Jahres hat die Verkehrsmenge auf der B 2 bei Langweid um 14 Prozent zugenommen und damit alle früheren Prognosen übertroffen. Durchschnittlich passieren die automatische Zählstelle dort jeden Tag fast 50 000 Fahrzeuge. Zum Autobahnkreuz hin werden es noch einmal deutlich mehr. Als Ursache gelten die vielen Berufspendler. Um die Straße zu entlasten, hat Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle eine Umgehung von Langweid über Rehling und Mühlhausen zur Autobahn vorgeschlagen. Dieser Vorschlag ist in München allerdings kein Thema, wie Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) gestern in Horgau sagte. Dafür müssten sich zuerst einmal die Kommunen einigen. (wwi/mcz/cf/kinp)

Themen Folgen