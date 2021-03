vor 53 Min.

Unfälle auf Supermarkt-Parkplätzen in Altenmünster und Zusmarshausen

Zu kleineren Unfällen ist es auf den Parkplätzen zweier Supermärkte in Altenmünster und Zusmarshausen gekommen.

Mehrere kleine Unfälle meldet die Polizei auf Supermarkt-Parkplätzen in Altenmünster und Zusmarshausen. Am Donnerstag um 13.45 Uhr, fuhr eine 56-jährige Opel-Fahrerin rückwärts aus einer Parkfläche auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Wertinger Straße und übersah dabei eine querende 57-jährige VW-Fahrerin. Bei der Kollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1250 Euro.

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Zusamleite in Altenmünster. Hier stießen eine 24-jährige Opel-Fahrerin mit ihrem Wagen gegen das Auto einer 59-jährigen VW-Fahrerin. Der Schaden hier liegt laut Polizei bei rund 2500 Euro. (kinp)

