Unfälle auf der A8: Appelle allein fruchten nicht

Die Autobahn A8 kommt aus den negativen Schlagzeilen nicht heraus.

Trauriger Höhepunkt am Freitagabend war die Unfallserie mit sechs beteiligten Autos. Wie durch ein Wunder wurden von den 13 Insassen acht Personen nur leicht verletzt. Dass es keine schwereren oder lebensgefährlichen Verletzungen gegeben hat, ist sicherlich allein der heutigen Sicherheitstechnik unter anderem mit Airbags vorne, hinten und an der Seite geschuldet.

Unfälle wie dieser wären vor einigen Jahrzehnten möglicherweise tragisch geendet. Dies ist zwar reine Spekulation, gesichert aber dürfte sein, dass dies nicht die letzten Unfälle auf der Strecke zwischen Augsburg und Günzburg gewesen sind. Es besteht Handlungsbedarf. Alle Appelle, Abstand einzuhalten, defensiv zu fahren, die mittlere Spur nicht zu blockieren und alles einfach mal ein wenig ruhiger angehen zu lassen, fruchten leider nicht. So wie auch die matramäßigen Aufforderungen, bei Unfällen eine Rettungsgasse zu bilden.

„Wer nicht hören will, muss fühlen“

Die einzige Möglichkeit, etwas zu ändern, weiß der Volksmund: „Wer nicht hören will, muss fühlen.“ Und am empfindlichsten trifft den Deutschen nicht ein hohes Bußgeld, sondern ein Fahrverbot. Denn lange Zeit auf sein liebstes Spielzeug zu verzichten – das tut so richtig weh.

