vor 16 Min.

Unfälle auf der B2 bescheren einen hohen Sachschaden

Am Sonntag kracht es auf der B2 gleich zweimal. In beiden Fälle hat ein kleiner Moment der Unachtsamkeit zu den Unfällen geführt.

Zwei Unfälle mit hohem Sachschaden hat es am Sonntag auf der B2 gegeben. In beiden Fällen waren die Fahrer für einen kleinen Moment nicht bei der Sache.

Der erste Unfall passierte gegen 9.40 Uhr an der Anschlussstelle Gersthofen-Nord. Eine 48-jährige Frau kam aus Augsburg und wollte die B2 verlassen. Aufgrund eines kleinen Moments der Unachtsamkeit geriet sie nach links von der Straße ab und krachte mit ihrem Auto gegen ein Ausfahrtsschild. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 9000 Euro.

Sekundenschlaf übermannt einen Autofahrer

Ebenfalls die Fahrbahn verlassen hat ein 54-jähriger Autofahrer, der gegen 16.20 Uhr auf der B2 in Richtung Augsburg unterwegs war. Aufgrund eines Sekundenschlafes geriet er mit seinem Fahrzeug in die Abfahrtsspur nach Langweid. Dort überfuhr er eine Grünfläche und prallte danach mit seinem Auto an der Auffahrtsspur in die Leitplanke.

Während der 54-Jährige laut Polizei selbst aus seinem Fahrzeug steigen konnte, musste seine 56-jährige Beifahrerin aus dem Fahrzeug gerettet werden. Beide Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden beträgt etwa 16.000 Euro. (thia)

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Themen folgen