vor 42 Min.

Unfall: 31-Jähriger wird verletzt

Laut Polizei gibt es an der Kreuzung in Fischach häufig Ärger

Leicht verletzt wurde ein 31-Jähriger bei einem Unfall in Fischach, der sich am Freitag gegen 13.50 Uhr ereignete. Laut Auskunft der Polizei war ein 58-jähriger Mann aus Aystetten mit seinem Auto auf der Hauptstraße (Kreisstraße A2) in Richtung Fischacher Ortsmitte unterwegs. An der Kreuzung Hauptstraße, Poststraße und Augsburger Straße wollte er nach links in die Poststraße abbiegen. Dabei missachtete der Mann die Vorfahrt eines 31-Jährigen aus München, der mit seinem Auto aus Richtung Poststraße (Staatsstraße 2026) kam. Bei dem Zusammenstoß wurde der 31-Jährige leicht verletzt und wurde wegen des Verdachts auf ein Schleudertrauma ins Bobinger Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Autos wird auf 7000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Bergung kam es zu Stauungen.

Die Polizei stellt fest, dass an dieser Kreuzung, an der tagsüber viel los ist, häufig nicht auf die Vorfahrt geachtet wird, obwohl dort ein Schild mit „Vorfahrt gewähren“ steht. Die Beamten erinnern daran, dass bereits 100 Euro und ein Punkt in Flensburg fällig sind, wenn ein anderer Verkehrsteilnehmer beispielsweise ein Bremsmanöver einleiten muss.

Außerdem würden sich laut Auskunft der Polizei viele Fahrradfahrer nicht an die Verkehrsregeln halten, indem sie beispielsweise von der Hauptstraße nach rechts in die Augsburger Straße einbiegen, ohne sich um die Vorfahrtsregelung zu kümmern, und sich so förmlich in die Straße „zwängen“. Die Argumentation der Fahrradfahrer, dass der Vorfahrtsberechtigte ja genügend Platz beim Vorbeifahren habe, hinke, so die Polizei. Auch für Fahrradfahrer gelte die Straßenverkehrsordnung, und auch für sie könnte es Verwarnung oder Bußgelder geben. (elhö)