Unfall: 40-Jähriger übersieht Auto in Kreisverkehr bei Meitingen

Zu einem Unfall an einem Kreisverkehr bei Meitingen ist es am Mittwochmorgen gekommen.

Ein Fahrer übersieht das Auto einer 56-Jährigen in einem Kreisverkehr in Meitingen. Es kommt zum Unfall.

Zu einem Unfall ist es am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr an einem Kreisverkehr bei Meitingen gekommen. Laut Polizei wollte ein 40-jähriger Autofahrer in den Kreisverkehr einbiegen.

Dabei übersah er offenbar den Wagen einer 56-jährigen, die den Kreisverkehr von der B2 kommend durchquerte. Durch die Kollision entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. (kinp)

