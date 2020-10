13:00 Uhr

Unfall: Lastwagen gerät in Gersthofen auf falsche Fahrbahn

Ein Lastwagen kommt in Gersthofen von seiner Fahrbahn ab. Eine Autofahrerin muss ausweichen und gerät an die Mittelleitplanke.

Weil ein Lastwagen am Donnerstagabend in Gersthofen auf die linke Fahrbahn geriet, kam es zu einem Unfall. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 55-jähriger Lastwagenfahrer an der Anschlussstelle Bergstraße in Fahrtrichtung Süden auf die B2 ein. Dabei zog er seinen Lastwagen so weit nach links, dass eine 39-jährige Autofahrerin ausweichen musste.

Sachschaden nach Unfall an der B2 in Gersthofen

Die Frau geriet mit ihrem Wagen gegen die Mittelleitplanke. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro. (kinp)

