vor 17 Min.

Unfall an B300: Mann übersieht Vorfahrt

Beim Abbiegen an der B300 in Gessertshausen übersieht ein 21-Jähriger die Vorfahrt und stößt mit einem anderen Fahrzeug zusammen.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen, verletzt wurde aber niemand.

Beim Abbiegen hat ein 21-Jähriger in Gessertshausen am Mittwochvormittag ein anderes Fahrzeug übersehen und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann mit seinem Wagen von der Krumbacher Straße in die Hauptstraße einfahren. Dabei übersah er ein anderes Auto auf der B300, das Vorfahrt hatte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von circa 13000 Euro.(mahei)

Themen Folgen