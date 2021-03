15:21 Uhr

Unfall auf A8: Rad löst sich und prallt gegen entgegenkommendes Auto

Auf der A8 ist am Samstagnachmittag auf Höhe der Ausfahrt Zusmarshausen ein Unfall passiert.

Auf der Autobahn Höhe Zusmarshausen ist es zu einem Unfall gekommen. Zwei Autofahrer müssen ins Krankenhaus, die Straße war gesperrt.

Zwei Autofahrer sind am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der A8 Höhe Zusmarshausen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war hier kurz vor 16 Uhr ein 47-Jähriger mit seinem Kleintransporter in Fahrtrichtung München unterwegs, als sich plötzlich auf Höhe der Ausfahrt Zusmarshausen das linke Vorderrad des Transporters löste. Das Rad sprang nach links über die Mittelschutzwand auf die entgegengesetzte Fahrbahn und prallte auf der Fahrerseite in die Windschutzscheibe und auf das Dach eines VW Golfs.

Autobahn war bei Zusmarshausen kurzzeitig komplett gesperrt

Dabei wurde die Windschutzscheibe durchschlagen und das Dach in die Fahrgastzelle des Autos gedrückt. Der Fahrer des Golfs erlitt schwere Kopfverletzungen. Sowohl der Fahrer des Kleintransporters, als auch der Fahrer des VW wurden in die Uniklinik Augsburg gebracht. Die Autobahn war für 30 Minuten komplett gesperrt. (kabe)

