14:00 Uhr

Unfall auf A8 bei Zusmarshausen verursacht Stau in Richtung Stuttgart

Wegen eines Unfalls auf der A8 bei Zusmarshausen staut es sich am Montagnachmittag.

Nach einem Unfall auf der A8 bei Zusmarshausen staut sich der Verkehr in Richtung Stuttgart. Zwei Autos sind in den Unfall verwickelt. Verletzt wurde offenbar niemand.

Von Philipp Kinne

Zu einem Unfall auf der A8 bei Zusmarshausen ist es am Montag gegen 14 Uhr gekommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos gekommen sein. Verletzt wurde offenbar niemand. Feuerwehr und Rettungskräfte waren gegen 14.30 Uhr noch vor Ort. Näheres zum Unfallhergang ist noch nicht bekannt.

Stau auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart

Durch den Unfall staut es sich am Montagnachmittag kilometerlang in Richtung Stuttgart, so ein Sprecher der Autobahnpolizei Gersthofen. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Wenn möglich, sollten Autofahrer die Unfallstelle bei Zusmarshausen weiträumig umfahren.

