Unfall aus Unachtsamkeit in Gersthofen

Weil er nicht merkt, dass eine Autofahrerin plötzlich abbremst, baut ein Mann in Gersthofen einen Auffahrunfall.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Mittwoch gegen 7.30 Uhr in der Augsburger Straße in Gersthofen gekommen. Laut Polizei wollte eine 39-jährige Autofahrerin nach links in einen Parkplatz einbiegen. Aufgrund Gegenverkehrs musste die Frau abbremsen. Der dahinterfahrende 36-jährige Autofahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf. Der Gesamtschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. (kinp)